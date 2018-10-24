В Сумах открыли долгожданный скейт-парк

Сумские экстремалы от мала до велика – скейтеры, байкеры, роллеры, самокатеры - облюбовали скейт-парк с начала августа ,когда начали устанавливать фигуры. Тем не менее 19-й фестиваль Sumy Extreme Style проводили 7 сентября традиционно на парковке возле ТРЦ «Мануфактура».
Работы выполняло ФЛП Рева, которое связывают с депутатом горсовета Виталием Жиленко. Начали еще в конце 2017 года, продолжили через год, тогда сделали бетонное основание и установили лавочки. В этом году поставили фигуры для экстремалов. Общая стоимость 3,6 млн грн.
Напомним: торги на строительство скейт-парка в 2017 года не состоялись трижды, поэтому был заключен прямой договор с единственным претендентом.
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