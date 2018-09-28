В Сумах прошла шестая волна флешмоба #letshelpbabusya В международный день благотворительности, 5 сентября, к шестой волне всеукраинского флешмоба #letshelpbabusya присоединились все регионы Украины.

8 волонтеров города Сумы поддержали флешмоб и средствами фонда Let's help оплачивали покупки в 4 магазинах города.

Цель флешмоба, как заявляют представители фонда: привлечь внимание общества к критической ситуации, в которой оказались одинокие пожилые люди Украины.

“Пенсионеры рассказывали о своей жизни, проблемах с деньгами. Искренне благодарили за помощь, некоторые из них плакали. Чаще всего покупали овощи, хлеб, крупы, яйца, молоко, лимоны и яблоки. Некоторые отказывались от нашей помощи и говорили: “Лучше помогите людям, которым это больше нужно". Были и пенсионеры, которые просто не верили, что их покупки могут оплатить просто так, - рассказала волонтер из Сум Дарья.

Всего 198 волонтеров и волонтерчикив по всей стране поддержали флешмоб. Традиционно к флешмобу присоединились популярные артисты, музыканты, блогеры и спортсмены: Наталья Могилевская, Марко Галаневич (Dakhabrakha), блоггер и модель Самвел Туманян, трехкратный чемпион Украины по картингу Илья Замула, актер, ведущий Алексей Сагаловський. Волонтеры фонда Let's help находились в магазинах по всей Украине в период с 10:00 до 15:00 и предлагали пожилым посетителям докомплектовать их корзины (положить то, что бабушка или дедушка давно мечтали купить, но не могли себе позволить). Они оплачивали покупки средствами благотворительного фонда Let's help или, по желанию, собственными средствами. Таким образом шестая волна флешмоба #letshelpbabusya охватила 34 города 22 областей Украины, 53 магазина - в регионах, в Киеве - 39 локаций.

Справка:

Флешмоб проводит благотворительный фонд Let's help с 2018 года. За это время к акции присоединилось более 700 волонтеров из 35-ти городов и сел Украины. Общая сумма, которая была потрачена на оплату чеков при проведении флешмобов, достигла 450 000 грн.

Благотворительный фонд Let’s Help был основан в 2015 году в рамках программы КСО группы компаний «Лига». Основатели Let’s Help покрывают все административные расходы фонда, что дает возможность 100% благотворительных взносов, тратить на реализацию программ: «Достойная старость», «Универсальная среда», «Волонтерчики», флешмоб #letshelpbabusya, другие программы и акции.