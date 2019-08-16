Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:29255

Сумские аматоры синхронно проиграли

7-8 сентября прошли игры чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

В 6-ом туре «Виктория» из Николаевки (Белопольский район) играла дома против лидера группы 2 «ЛНЗ-Лебедин» (Черкасская область). Гости забили два гола в дебюте поединка, а хозяева сумели забить гол престижа только под конец матча – 1:2.

ФК «Тростянец-2» играл дома против МФК «Первомайск» (Николаевская область). Здесь два гола с пенальти в первом тайме также принесли победу гостям – 0:2.

После шести туров лидирует «ЛНЗ-Лебедин» - 16 очков, у ФК «Чернигов» - 13, «Атлета» (Киев) – 12, «Виктории» - 11,…, «Тростянца-2» - 6 и девятое место (из 12 команд).

Спорт Виктория Николаевка ФК Тростянец Футбол

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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