Сумские аматоры синхронно проиграли 7-8 сентября прошли игры чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

В 6-ом туре «Виктория» из Николаевки (Белопольский район) играла дома против лидера группы 2 «ЛНЗ-Лебедин» (Черкасская область). Гости забили два гола в дебюте поединка, а хозяева сумели забить гол престижа только под конец матча – 1:2.

ФК «Тростянец-2» играл дома против МФК «Первомайск» (Николаевская область). Здесь два гола с пенальти в первом тайме также принесли победу гостям – 0:2.

После шести туров лидирует «ЛНЗ-Лебедин» - 16 очков, у ФК «Чернигов» - 13, «Атлета» (Киев) – 12, «Виктории» - 11,…, «Тростянца-2» - 6 и девятое место (из 12 команд).