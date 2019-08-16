Чемпионат Сумщины: результаты 11-го тура 7 сентября прошли матчи 11-го тура чемпионата области по футболу

Высшая лига

ФК «Тростянец» - ФК «Шостка» - 6:0

Голы: Стрыбак А. (1, 44), Васильев А. (14), Емельянов В. (29), Жариков Д. (82, 90).

ФК «LS Group» (В. Сыворотка) - ФК «Дружба» - 4:0

Голы: Стадник М. (19, 64 пен.), Жиловець С. (67), Игумнов Д. (68).

ФК «Ромны» - ФК «Гранум» (Снежки) - 1:3

Голы: Лойко Д. (39) - Ступак Г. (12), Власенко Р. (37), Загоруйко Я. (90).

ФК «Кролевец» - ФК «Тростянец-2» - 1:0

Гол: Гарбуз М. (45).

В турнирной таблице лидирует «LS Group» Сумской район – 30 очков в 10 матчах, дальше - ФК «Тростянец-2» - 24, ФК «Кролевец» - 19, ФК «Тростянец» - 17…

Первая лига

ФК «Кристалл» (Конотопский район) - ФК «Украина-Аграрная» (Токари) - 2:4

Голы: Иванченко А. (64) - Кириенко И. (14, 55), Петрович Г. (45, А.), Атаманюк А. (81), Сорока А. (84).

ФК «Лебединец» (Лебедин) - ФК «Явор» (Краснополье) - 1:2

Голы: Лисянский А. (51) - Калашник Я. (53 пен.), Столбцов А. (64).

СК «Сейм» (Путивль) - ФК «Ярославна» (Путивль) - 0:3*

*Матч не состоялся в связи с тем, что команда СК «Сейм» (Путивль) прекратила свое участие в областных соревнованиях. Гостям засчитана техническую победу со счетом 3:0.

Лидирует в первой лиге «Колос» Севериновка – 25 очков в 9 матчах, дальше - «Украина-Аграрная» Токари – 21 (10), «Явор» Краснополье – 20 (10), «Аграрник-Авангард» Белополье – 18 (9)…