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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:58222

На Сумщині прогнозують 5-й - найвищий клас пожежної небезпеки!

За прогнозом обласного Гідрометцентру, протягом 10 - 11 вересня на переважній території області очікується надзвичайна пожежна небезпека (найвищого 5-го класу).

Щоб цей період минув без наслідків як для довкілля так і людей, треба бути максимально обережними у поводженні з вогнем. Наголошуємо, що забороняється розведення багать у лісах, в'їзд до них транспорту. Також при 5-му класі передбачається введення обмеження відвідування населенням хвойних насаджень.

Рятувальники закликають жителів області із розумінням поставитися до вимушених заборонних заходів та бути відповідальними у дотриманні вимог пожежної безпеки. А при виявленні ознак пожеж у лісі та на відкритих територіях негайно телефонувати до Служби порятунку за номером «101».

Общество Пожароопасность

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