На Сумщині прогнозують 5-й - найвищий клас пожежної небезпеки!

Щоб цей період минув без наслідків як для довкілля так і людей, треба бути максимально обережними у поводженні з вогнем. Наголошуємо, що забороняється розведення багать у лісах, в'їзд до них транспорту. Також при 5-му класі передбачається введення обмеження відвідування населенням хвойних насаджень.
Рятувальники закликають жителів області із розумінням поставитися до вимушених заборонних заходів та бути відповідальними у дотриманні вимог пожежної безпеки. А при виявленні ознак пожеж у лісі та на відкритих територіях негайно телефонувати до Служби порятунку за номером «101».
По прогнозам областного гидрометцентра, 24 августа на территории Сумщины ожидается чрезвычайная пожарная опасность наивысшего 5-го класса....
По прогнозам областного центра по гидрометеорологии, 19 сентября в лесах на большей территории Сумщины, будет наблюдаться высокая (4 класса) пожарная...
По прогнозам Украинского центра по гидрометеорологии, в период с 26 по 28 сентября, в Сумской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность...
По прогнозам областного центра по гидрометеорологии, в период с 13 по 17 августа, в лесах Сумщины будет сохраняться чрезвычайная пожарная...
По прогнозам областного центра по гидрометеорологии, в период с 10 по 12 августа, на Сумщине ожидается чрезвычайная пожарная опасность -...