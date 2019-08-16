Шосткинские хоккеисты взяли серебро чемпионата Украины 6-8 сентября в Коростене проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди юношей 2010-11 г.р.

Это самая младшая возрастная группа, по которой проводятся Чемпионаты Украины. Ребятам всего по 8- 9 лет. Тем интереснее за ними наблюдать, как они делают свои первые шаги на всеукраинском уровне.

Среди шести команд была и Шосткиснкая КДЮСШ «Барса». Наши парни выиграли у команды «Авангард» (Калиновка) 3:2, у «Спартак» (Коростень) 6:1, у «Старт» (Житомирская область) 5:1, одержали техническую победу над командой «Буревестник» (Черновцы). В заключительной игре против хозяев, команды «Политехник», ребятам не хватило сил. Проигрывая 0:2 после первого тайма, во втором пропустили третий мяч, но сумели собраться и сократили разрыв в счёте. Однако на большее не хватило. Поражение 2:3, и второе место в чемпионате.

Наш нападающий Ренат Сысоев был отмечен индивидуальным призом, как один из трёх лучших игроков турнира.