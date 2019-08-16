На Сумщині відбудеться Гарбуз-фест

«Перекличка» родичів відбудеться 14 вересня в селі Чернеччина Охтирського району (Чернеччинська ОТГ) на регіональному фестивалі-ярмарку «Гарбуз-фест».
14 вересня у Сумах відбудеться Фестиваль власної справи BXID, присвячений Дню підприємця....
У суботу, 31 серпня, у Білопіллі відбудеться фестиваль історичної реконструкції «Вирський град»....
15 сентября в Сумах пройдет очередной фестиваль «Друг из приюта»....
28-30 августа в Сумах пройдет молодежный фестиваль «В здоровом теле- здоровый дух»....
У суботу, 31 серпня, у Білопіллі відбудеться фестиваль історичної реконструкції «Вирський град»....