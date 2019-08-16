На Сумщині відбудеться Гарбуз-фест Ой, чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові?

«Перекличка» родичів відбудеться 14 вересня в селі Чернеччина Охтирського району (Чернеччинська ОТГ) на регіональному фестивалі-ярмарку «Гарбуз-фест».