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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:31367

На Сумщині відбудеться Гарбуз-фест

Ой, чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові?

«Перекличка» родичів відбудеться 14 вересня в селі Чернеччина Охтирського району (Чернеччинська ОТГ) на регіональному фестивалі-ярмарку «Гарбуз-фест».

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По тематике

У Сумах пройде Фестиваль власної справи BXID
Вчера 09:01

У Сумах пройде Фестиваль власної справи BXID

14 вересня у Сумах відбудеться Фестиваль власної справи BXID, присвячений Дню підприємця....

Завтра у Білопіллі пройде фестиваль історичної реконструкції «Вирський град»
30.08.2019 08:02

Завтра у Білопіллі пройде фестиваль історичної реконструкції «Вирський град»

У суботу, 31 серпня, у Білопіллі відбудеться фестиваль історичної реконструкції «Вирський град»....

В Сумах снова пройдет фестиваль «Друг из приюта»
28.08.2019 08:04

В Сумах снова пройдет фестиваль «Друг из приюта»

15 сентября в Сумах пройдет очередной фестиваль «Друг из приюта»....

В Сумах пройдет трехдневный фестиваль здорового образа жизни
27.08.2019 11:35

В Сумах пройдет трехдневный фестиваль здорового образа жизни

28-30 августа в Сумах пройдет молодежный фестиваль «В здоровом теле- здоровый дух»....

У Білопіллі пройде фестиваль історичної реконструкції «Вирський град»
23.08.2019 17:21

У Білопіллі пройде фестиваль історичної реконструкції «Вирський град»

У суботу, 31 серпня, у Білопіллі відбудеться фестиваль історичної реконструкції «Вирський град»....

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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