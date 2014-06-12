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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах прошел чемпионат города по гребле на байдарках

На выходных в Сумах состоялся открытый чемпионат города по гребле на байдарках.

Соревнования проходили в акватории р. Псел.

Победителями и призерами соревнований в возрастных категориях и на дистанциях стали:

- мужчины (200 метров): Ярослав Жоха, Дмитрий Пирогов, Максим Беседин;

- юноши 2002-2003 гг. н. (200 метров): Егор Гошкодер, Николай Бирюк, Михаил Кихтенко;

- юноши 2004-2005 гг. н. (200 метров): Павел Будняк, Савелий Сериков, Тимур Зимак;

- юноши 2006-2007 гг. н. (200 метров): Даниил Шамренко, Егор Мухин, Илья Кириенко;

- юноши 2008 н. и моложе (200 метров): Тимофей Латифов, Матвей Латифов, Ярослав Ольховский;

- мужчины (1000 метров): Дмитрий Пирогов, Ярослав Жоха, Максим Беседин;

юноши 2002-2003 гг. н. (1000 метров): Ярослав Кихтенко, Николай Бирюк, Егор Гошкодер;

юноши 2004-2005 гг. н. (1000 метров): Павел Будняк, Савелий Сирык, Даниил Шамренко;

юноши 2008 н. и моложе (500 метров): Ярослав Ольховский, Матвей Латифов, Тимофей Латифов;

 юноши 2006-2007 гг. н. (200 метров): Илья Кириенко, Даниил Олейник, Даниил Шамренко.

Награды победители получали из рук двукратного олимпийского чемпиона, семикратного чемпиона мира по гребле на байдарках, Почетного гражданин города Сумы Александра Шапаренко.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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