В Сумах прошел чемпионат города по гребле на байдарках На выходных в Сумах состоялся открытый чемпионат города по гребле на байдарках.

Соревнования проходили в акватории р. Псел. Победителями и призерами соревнований в возрастных категориях и на дистанциях стали: - мужчины (200 метров): Ярослав Жоха, Дмитрий Пирогов, Максим Беседин; - юноши 2002-2003 гг. н. (200 метров): Егор Гошкодер, Николай Бирюк, Михаил Кихтенко; - юноши 2004-2005 гг. н. (200 метров): Павел Будняк, Савелий Сериков, Тимур Зимак; - юноши 2006-2007 гг. н. (200 метров): Даниил Шамренко, Егор Мухин, Илья Кириенко; - юноши 2008 н. и моложе (200 метров): Тимофей Латифов, Матвей Латифов, Ярослав Ольховский; - мужчины (1000 метров): Дмитрий Пирогов, Ярослав Жоха, Максим Беседин; юноши 2002-2003 гг. н. (1000 метров): Ярослав Кихтенко, Николай Бирюк, Егор Гошкодер; юноши 2004-2005 гг. н. (1000 метров): Павел Будняк, Савелий Сирык, Даниил Шамренко; юноши 2008 н. и моложе (500 метров): Ярослав Ольховский, Матвей Латифов, Тимофей Латифов; юноши 2006-2007 гг. н. (200 метров): Илья Кириенко, Даниил Олейник, Даниил Шамренко. Награды победители получали из рук двукратного олимпийского чемпиона, семикратного чемпиона мира по гребле на байдарках, Почетного гражданин города Сумы Александра Шапаренко.