В Сумах прошел чемпионат города по гребле на байдарках

Соревнования проходили в акватории р. Псел.
Победителями и призерами соревнований в возрастных категориях и на дистанциях стали:
- мужчины (200 метров): Ярослав Жоха, Дмитрий Пирогов, Максим Беседин;
- юноши 2002-2003 гг. н. (200 метров): Егор Гошкодер, Николай Бирюк, Михаил Кихтенко;
- юноши 2004-2005 гг. н. (200 метров): Павел Будняк, Савелий Сериков, Тимур Зимак;
- юноши 2006-2007 гг. н. (200 метров): Даниил Шамренко, Егор Мухин, Илья Кириенко;
- юноши 2008 н. и моложе (200 метров): Тимофей Латифов, Матвей Латифов, Ярослав Ольховский;
- мужчины (1000 метров): Дмитрий Пирогов, Ярослав Жоха, Максим Беседин;
юноши 2002-2003 гг. н. (1000 метров): Ярослав Кихтенко, Николай Бирюк, Егор Гошкодер;
юноши 2004-2005 гг. н. (1000 метров): Павел Будняк, Савелий Сирык, Даниил Шамренко;
юноши 2008 н. и моложе (500 метров): Ярослав Ольховский, Матвей Латифов, Тимофей Латифов;
юноши 2006-2007 гг. н. (200 метров): Илья Кириенко, Даниил Олейник, Даниил Шамренко.
Награды победители получали из рук двукратного олимпийского чемпиона, семикратного чемпиона мира по гребле на байдарках, Почетного гражданин города Сумы Александра Шапаренко.
7 июня на Псле в районе урочища «Зеленый гай» прошел чемпионат города по гребному слалому....