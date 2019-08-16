В Сумах открыли Центр пляжного волейбола Сегодня, 9 сентября в СумГУ открыли вторую очередь нового корпуса, в котором разместили среди прочего первый в Украине Центр пляжного волейбола.

В новых помещениях обустроили учебные кабинеты, комнаты для преподавателей, коворкинг и лаунж-зону факультета электроники и информационных технологий, которые уже обставили, а в ближайшее время оснастят современной компьютерной техникой

А Центр пляжного волейбола - уникальный и единственный в Украине такого типа. Здесь есть возможность проводить тренировки и соревнования независимо от времени года. В составе Центра - две волейбольные площадки с подогревом, трибуны для зрителей, современные раздевалки и душевые, помещения для тренеров и допинг-контроля спортсменов, фитобар.

Возможности Центра позволяют ему стать главной базой в Украине для подготовки национальных сборных и проведения всеукраинских соревнований по пляжному волейболу.