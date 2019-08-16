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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:24362

В Сумах открыли Центр пляжного волейбола

Сегодня, 9 сентября в СумГУ открыли вторую очередь нового корпуса, в котором разместили среди прочего первый в Украине Центр пляжного волейбола.

В новых помещениях обустроили учебные кабинеты, комнаты для преподавателей, коворкинг и лаунж-зону факультета электроники и информационных технологий, которые уже обставили, а в ближайшее время оснастят современной компьютерной техникой

А Центр пляжного волейбола - уникальный и единственный в Украине такого типа. Здесь есть возможность проводить тренировки и соревнования независимо от времени года. В составе Центра - две волейбольные площадки с подогревом, трибуны для зрителей, современные раздевалки и душевые, помещения для тренеров и допинг-контроля спортсменов, фитобар.

Возможности Центра позволяют ему стать главной базой в Украине для подготовки национальных сборных и проведения всеукраинских соревнований по пляжному волейболу.

Спорт Пляжный волейбол СумГУ

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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