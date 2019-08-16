В Сумах открыли Центр пляжного волейбола

В новых помещениях обустроили учебные кабинеты, комнаты для преподавателей, коворкинг и лаунж-зону факультета электроники и информационных технологий, которые уже обставили, а в ближайшее время оснастят современной компьютерной техникой
А Центр пляжного волейбола - уникальный и единственный в Украине такого типа. Здесь есть возможность проводить тренировки и соревнования независимо от времени года. В составе Центра - две волейбольные площадки с подогревом, трибуны для зрителей, современные раздевалки и душевые, помещения для тренеров и допинг-контроля спортсменов, фитобар.
Возможности Центра позволяют ему стать главной базой в Украине для подготовки национальных сборных и проведения всеукраинских соревнований по пляжному волейболу.
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