В Сумах провели фестиваль хоккея на траве На День города в детском парке «Сказка» провели Фестиваль хоккея на траве.

На хоккейном стадионе участников Фестиваля ждал мастер-класс от игроков МСК по хоккею на траве «Сумчанка». Кроме того, все желающие активно приобщались к конкурсам, спортивным соревнованиям, веселой ярмарке, беспроигрышной лотерее и другим развлечениям, которые для них подготовили организаторы.