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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:33264

В Сумах провели фестиваль хоккея на траве

На День города в детском парке «Сказка» провели Фестиваль хоккея на траве.

На хоккейном стадионе участников Фестиваля ждал мастер-класс от игроков МСК по хоккею на траве «Сумчанка».

Кроме того, все желающие активно приобщались к конкурсам, спортивным соревнованиям, веселой ярмарке, беспроигрышной лотерее и другим развлечениям, которые для них подготовили организаторы.

Спорт Хоккей на траве

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Завтра в Сумах пройдет Фестиваль хоккея на траве
06.09.2019 09:46

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В субботу, 7 сентября, в детском парке «Сказка» пройдет Фестиваль хоккея на траве....

В Сумах пройдет Фестиваль хоккея на траве
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В Сумах пройдет Фестиваль хоккея на траве

В субботу, 7 сентября, в детском парке «Сказка» пройдет Фестиваль хоккея на траве....

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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