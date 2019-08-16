В Сумах провели фестиваль хоккея на траве

На хоккейном стадионе участников Фестиваля ждал мастер-класс от игроков МСК по хоккею на траве «Сумчанка».
Кроме того, все желающие активно приобщались к конкурсам, спортивным соревнованиям, веселой ярмарке, беспроигрышной лотерее и другим развлечениям, которые для них подготовили организаторы.
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