В Тростянце задержали винолюба, который обокрал магазин

В Тростянецкое отделение полиции поступило сообщение от продавца продуктового магазина о том, что ночью неизвестные разбили окно и похитили бутылки с вином.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе проведения проверки по данному факту полицейскими было установлено, что кражу совершил 44-летний местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, - комментирует и.о. начальника Тростянецкого отделения полиции Дмитрий Станишевский.- По словам злоумышленника, в магазине он увидел бутылки с вином, которые стояли на полках у окна. Поэтому, дождавшись вечера, вернулся и, выдавив стекло, просунул в окно руку и вытащил сколько смог бутылок со спиртным».
Мужчина оправдывался, мол, ему очень хотелось выпить, а денег не было. Похищенное владельцам вернуть не удалось - все бутылки уже были опустошены.
Следователями Тростянецкого отделения полиции начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 УК Украины «Кража». Желание выпить за чужой счет может стоить ему очередным заключением на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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