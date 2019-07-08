Сумские баскетболисты получили соперника в кубке Украины

В этом раунде противостояния будет состоять из двух матчей.
БК «СумДУ» будет играть в 1/16 финала против команды «Днепр-2-ДВУФК». Первая игра пройдет в гостях. В случае успеха, в 1/8 финала сумчане выйдут на победителя пары «Мариуполь-2» - «Химик» (Южный).
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