В Тростянце представили новый бренд громады (видео)

«Тростянецька громада!!!
Знайомтеся з новим брендом!!!», - написал он.
В Тростянце предстанет перед судом житель одного из сел района, который ночью проник в магазин и похитил оттуда несколько бутылок...
В г. Тростянец состоялось открытие инклюзивного ресурсного центра (ИРЦ) для детей с особыми образовательными потребностями....
Еще в 2018 году депутатский корпус Тростянецкого городского совета обратился к «Укрзаліизниці» с вопросом переименования станции Смородино, ведь это создает...
Леопольд Кениг - петербургский немец, сахарозаводчик, купец первой гильдии, член императорского Вольного экономического общества оставил огромный след в истории Тростянца....
Соблазнился молодой человек на чужие продукты и деньги, а у матери украл два мобильных терминала....