В Сумах маршрутки на Варшаву отправляются прямо с тротуара Об этом на своей странице в Фейсбуке написала сумчанка Марина Фишер.

«Город Сумы. Вдоль улицы Набережная речки Стрелки стоит длиннющая вереница маршруток. Нет места для парковки, некуда подъехать такси. Но и этого мало. Теперь маршрутки на Варшаву отправляются от здания «Укртелекома»?

Так откройте уже здесь автовокзал, что уж мелочиться? Или зачем в городе при наличии 2-х автовокзалов такой бардак в центре города?», - задается вопросом сумчанка.