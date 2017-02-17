В Сумах маршрутки на Варшаву отправляются прямо с тротуара

«Город Сумы. Вдоль улицы Набережная речки Стрелки стоит длиннющая вереница маршруток. Нет места для парковки, некуда подъехать такси. Но и этого мало. Теперь маршрутки на Варшаву отправляются от здания «Укртелекома»?
Так откройте уже здесь автовокзал, что уж мелочиться? Или зачем в городе при наличии 2-х автовокзалов такой бардак в центре города?», - задается вопросом сумчанка.
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Запрет на массовую парковку междугородних автобусов»....
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила сумчанка Марина Головань....
Решение конфликта между нерегулярными и регулярными перевозчиками по маршруту «Сумы-Киев» и «Киев-Сумы» лежит в плоскости изменения законодательства....
7 ноября представители «Сервис Люкс», «Элит Экспресс», «Престиж Лайн» и «Санавто» требовали увольнения главы Укртрансбезпекы Михаила Ноняка....
Сегодня, 17 февраля, на заседании рабочей группы при облгосадминистрации, принято решение об обращении народных депутатов от Сум в Кабинет министров...