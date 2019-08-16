Кто из сумчан и почему сегодня без воды «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, которые будут выполняться сегодня и требовать отключения водоснабжения.

Речь идет о домах по адресам: пр-т М. Лушпы, 9 (замена труб холодной и горячей воды в квартире), Покровская площадь, 25 (ремонт труб холодной воды в доме), ул. СКД, 38 (замена труб холодной и горячей воды в квартире), ул. Засумская, 14, ул. Первомайская, 24 (замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартирах), ул. Белопольское шоссе, 23 (замена труб холодной и горячей воды в квартире).