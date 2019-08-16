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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:33221

Кто из сумчан и почему сегодня без воды

«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, которые будут выполняться сегодня и требовать отключения водоснабжения.

Речь идет о домах по адресам: пр-т М. Лушпы, 9 (замена труб холодной и горячей воды в квартире), Покровская площадь, 25 (ремонт труб холодной воды в доме), ул. СКД, 38 (замена труб холодной и горячей воды в квартире), ул. Засумская, 14, ул. Первомайская, 24 (замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартирах), ул. Белопольское шоссе, 23 (замена труб холодной и горячей воды в квартире).

Общество Отключение воды

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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