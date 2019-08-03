Сумской велосипедист с медалями чемпионата Украины

Сумчане показали очень хорошие и достойные результаты.
6 сентября соревнования открыла групповая гонка. Среди младших юношей на дистанции 47 км Иваниченко Александр занял 5-е место, а в командном зачёте среди младших юношей в составе (Иваниченко Александр, Хвостик Иван, Михайлов Илья, Гарифуллин Даниил) сумчане были 6-ми, среди юношей на дистанции 63 км Андрей Семибратов занял 7-е место, а команда в составе (Семибратов Андрей, Литвин Денис, Соловьев Денис, Бречка Роман) разместилась на 6-й позиции.
7 сентября состоялась индивидуальная гонка на 15 км. Андрей Семибратов показал прекрасный результат 21:06 мин. и замкнул тройку сильнейших, уступив победителю всего лишь 5 секунд. По младшим юношам Илья Михайлов на дистанции 10 км показал результат в топ-10 (8 место). В командном зачёте по сумме разделки сумские команды разместились на 7-й и 5-й позициях.
Заключительным этапом соревнований стала гонка на очки критериум. И здесь воспитанники Сумской областной детско-юношеской спортивной школы были в числе лидеров и фаворитов. Все гонщики активно повели гонку, правильно и грамотно рассчитали свои силы за что были награждены. Наш капитан и лидер Андрей Семибратов снова порадовал отличным выступлением и занял второе место на чемпионате Украины в гонке.
Параллельно чемпионату Украины проходили всеукраинские соревнования в многодневной гонке, время каждого гонщика суммировалось по сумме трёх этапов. Стабильное выступление во всех видах позволило Андрею Семибратову закончить вторым в генеральной классификации многодневки. Досадно что до высшей ступени пьедестала не хватило всего лишь двух секунд.
Следующей гонкой для наших гонщиков станет чемпионат Украины в Кропивницком.
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