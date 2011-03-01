У Сумах пройде Всеукраїнський марш за тварин

15 вересня вже втретє проводять Всеукраїнський марш за тварин. Одночасно у 24 містах тисячі людей пройдуть центральними вулицями та закликатимуть припинити знущання у цирках і дельфінаріях, заборонити притравочні станції, хутрові фермі та покарати живодерів.
У Сумах о 12:00 збираються біля пам`ятника Т.Г. Шевченку.
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Онлайн-петиция «Обязательная регистрация животных для уменьшения и регулирования численности бездомных животных» получила ответ от городских властей....
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Утром 26 февраля в Ахтырке вспыхнул пожар в местном экзотариуме, располагающемся на первом этаже жилого дома....