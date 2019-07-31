На День города в Сумах играли быстрые шахматисты 7 сентября в сквере им. Т.Шевченко в честь празднования Дня города состоялся шахматный блиц турнир (5 мин. на партию).

В турнире приняли участие 51 шахматист от самых юных до ветеранов спорта из г. Сумы, Ахтырка, Днепра, Глухова, Харькова, Краснопольского и Сумского районов.

Играли в 9 туров по швейцарской системе. Победу праздновал с результатом 8 очок из 9-ти возможных чемпион области и один из сильнейших представителей шахматной школы г. Глухов Андрей Карнаш.На втором месте Андрей Сухоребров с результатом 7,5 очков, на третьем месте - Павел Ольштынский с результатом 6,5 очков.

Среди ветеранов лучший результат продемонстрировал Николай Семенов, на втором и третьем месте Сергей Солодовников и Владимир Федченко.

Среди юных 2012 года рождения призовые места заняли Вадим Диброва (Ахтырка), Денис Пупченко и Остап Лемешенко. Среди юношей 2010 г.р. - Михаил Лемешенко, Иван Самойленко и Глеб Холявка.

Среди школьников 2007 г.р. и младше - Артур Наумов, Алексей Ольштынский и Антон Островский.

Среди юношей 2006 г.р. - Александр Ткаченко, Александр Зализняк и Юлиан Назаренко.

Среди девушек 2002-2011 годов - Татьяна Ащаулова (Глухов), Екатерина Миронова и Валерия Наумова.