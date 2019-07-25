Сумской студент выиграл бронзу Кубка Европы 7-8 сентября в Братиславе (Словакия) проходил Кубок Европы по дзюдо.

В соревнованиях приняли участие 384 спортсмена из 34 стран мира, в том числе и студент СумГУ Геворг Манукян. В весовой категории до 81кг Геворг провел 5 поединков, в 4 из которых одержал победы. Единственная неудача постигла нашего спортсмена в полуфинальной схватке с белорусским спортсменом Юсупом Бекмурзаевым. Досадный проигрыш не сломал Геворга. В поединке за 3-е место он победил коллегу по сборной Эльдара Пангини и завоевал возможность подняться на пьедестал почета.