В Сумах пожарные ликвидировали возгорание легкового автомобиля 9 сентября в 16:52 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля Mercedes-Benz «W210» по ул. Рабочий поселок в Сумах.

О пожаре сообщил владелец авто, который увидел дым из салона. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию было установлено, что горит салон легковушки и панель приборов, образовалась угроза распространения огня на моторный отсек.

В 17:00 возгорание локализовали, а в 17:19 - полностью ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 11 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.