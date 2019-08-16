В Сумах пожарные ликвидировали возгорание легкового автомобиля

О пожаре сообщил владелец авто, который увидел дым из салона. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей.
По прибытию было установлено, что горит салон легковушки и панель приборов, образовалась угроза распространения огня на моторный отсек.
В 17:00 возгорание локализовали, а в 17:19 - полностью ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 11 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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