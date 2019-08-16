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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Ночью на Сумщине пожарные предотвратили масштабный пожар

10 сентября в 2:58 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании летней кухни и хозяйственной сооружения по ул. Храпая в с. Обтово Кролевецкого района.

О пожаре сообщил владелец, который увидел охваченную огнем крышу летней кухни. На место происшествия были направлены местные пожарные команды с. Обтово и с. Реутинцы.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю кухни на площади до 12 кв. м. и хозяйственной постройки на площади до 40 кв.м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на расположенный рядом жилой дом. Для бесперебойной подачи воды на тушение автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, находящейся на расстоянии 1,5 км от центра горения.

В 3:20 возгорание локализовали, а в 4:21 потратив на тушение почти 11 тонн воды - полностью ликвидировали.

Всего на тушение был привлечен 2 автомобиля и и 4 работника местных пожарных команд ил Обтово и Реутинцы, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Кролевецкий район Пожар

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