Сумская теннисистка дошла до полуфинала женского 15-тысячника В Буче под Киевом проходил женский турнир ITF с призовым фондом в $15000

На кортах ТК «Кампа» прошел первый в этом сезоне женский профессиональный турнир в Украине и первый профессиональный турнир для 16-летней сумчанки Анны Пархоменко.

Наша земляка сначала прошла квалификацию, затем обыграла белоруску Анну Сокол 6:2, 6:1, затем – молдованку Анастасию Вдовенко 6:1, 5:7, 6:3, латвийку Маргариту Игнатьеву 6:3, 6:4, а в полуфинале не смогла на равных противостоять шестой сеяной литовке Юстина Микулските 4:6, 1:6.