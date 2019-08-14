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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:58267

Сумская теннисистка дошла до полуфинала женского 15-тысячника

В Буче под Киевом проходил женский турнир ITF с призовым фондом в $15000

На кортах ТК «Кампа» прошел первый в этом сезоне женский профессиональный турнир в Украине и первый профессиональный турнир для 16-летней сумчанки Анны Пархоменко.

Наша земляка сначала прошла квалификацию, затем обыграла белоруску Анну Сокол 6:2, 6:1, затем – молдованку Анастасию Вдовенко 6:1, 5:7, 6:3, латвийку Маргариту Игнатьеву 6:3, 6:4, а в полуфинале не смогла на равных противостоять шестой сеяной литовке Юстина Микулските 4:6, 1:6.

Спорт Анна Пархоменко Теннис

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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