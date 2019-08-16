В Конотопе провели соревнования по авиамодельному спорту 5-9 сентября в Конотопе состоялись Всеукраинские открытые соревнования учащейся молодежи (юниоры) по авиамодельному спорту (радиоуправляемые модели).

Принимали участие команды из Полтавской, Сумской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской областей.

Команду Сумской области представляли воспитанники кружков авиамоделирования Глуховского городского центра внешкольного образования, Роменского центра внешкольного образования и работы с талантливой молодежью имени Ивана Кавалеридзе, Конотопского Центра детско-юношеского творчества.

Наши юные авиаторы Александр Масльонко (пилот) и Роман Бобко (механик) в командном первенстве стали бронзовыми призщерами в классе «Воздушный бой». В личном первенстве в классе «Воздушный бой» Владислав Войтенко (пилот) и Анастасия Лазарева (механик) заняли первое место, а Кирилл Журавель (пилот) и Максим Малиновский (механик) – третье место.

В общекомандном зачете победу одержала команда Днепропетровской области, на втором месте - команда Винницкой области, третье место заняла команда Полтавской области. Команда Сумской области - четвертое место.