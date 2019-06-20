Сумське село стало призером конкурсу «Неймовірні села України» Серед 115 сіл України з усіх областей село Залізняк Сумського району вибороло ІІІ місце.

Експертна рада ІV Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України 2019» обрала 5 фіналістів. Бізнес-план розвитку сільських територій села Залізняк Експертна рада конкурсу оцінила у 686 балів і село посіло ІІІ місце в таблиці фіналістів. Редакція AgroPortal.ua відвідала громаду села, щоб переконатися в його неймовірності.

У вересні цього року відбудеться захист селами-фіналістами їхніх бізнес-планів.

Довідково: Село Залізняк Верхньосироватської ОТГ знаходиться за 18 км від обласного центру. Село отримує історично відновлений бренд – квітку цикорію, адже здавна на цих землях місцеві займалися його вирощуванням. Проект має назву «Золотницька сотка» і поєднує в собі сили підприємців, органів місцевого самоврядування, активістів села, бібліотеки та спрямований на розвиток села шляхом запровадження вирощування крафтового цикорію для місцевої кав'ярні-бібліотеки.

Село подало заяву на конкурс, щоб придбати інвентар для місцевої цикорної кав'ярні-бібліотеки з аграрною та екологічною літературою для туристів і мешканців. Проект планується реалізувати до травня 2020 року.