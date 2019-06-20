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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:00954

Сумське село стало призером конкурсу «Неймовірні села України»

Серед 115 сіл України з усіх областей село Залізняк Сумського району вибороло ІІІ місце.

Експертна рада ІV Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України 2019» обрала 5 фіналістів. Бізнес-план розвитку сільських територій села Залізняк Експертна рада конкурсу оцінила у 686 балів і село посіло ІІІ місце в таблиці фіналістів. Редакція AgroPortal.ua відвідала громаду села, щоб переконатися в його неймовірності.

У вересні цього року відбудеться захист селами-фіналістами їхніх бізнес-планів. 

Довідково: Село Залізняк Верхньосироватської ОТГ знаходиться за 18 км від обласного центру. Село отримує історично відновлений бренд – квітку цикорію, адже здавна на цих землях місцеві займалися його вирощуванням. Проект має назву «Золотницька сотка» і поєднує в собі сили підприємців, органів місцевого самоврядування, активістів села, бібліотеки та спрямований на розвиток села шляхом запровадження вирощування крафтового цикорію для місцевої кав'ярні-бібліотеки.

Село подало заяву на конкурс, щоб придбати інвентар для місцевої цикорної кав'ярні-бібліотеки з аграрною та екологічною літературою для туристів і мешканців. Проект планується реалізувати до травня 2020 року.

Общество Зализняк

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Сумське село стало учасником Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України 2019»
20.06.2019 12:11

Сумське село стало учасником Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України 2019»

Жителів Сумської області запрошують до підтримки в онлайн-голосуванні села Залізняк з проектом «Золотницька сотка»....

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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