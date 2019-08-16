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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах спасатели оказали помощь пожилой женщине

9 сентября в 19:46 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Прокофьева в г. Сумы.

На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что пожилая женщина упала в своей квартире и не могла самостоятельно подняться. Спасатели помогли ей подняться на ноги и передали ее родственникам.

Всего для оказания помощи были привлечены 1 единица специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Спасатели

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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