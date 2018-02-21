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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:14535

В Сумы собирается Епифаний

21 сентября в Сумы планируется приезд митрополита УПЦ Епифания.

Об этом стало известно во время заседания исполнительного комитета Сумского горсовета. По этому поводу планируется несколько бигбордов отдать под соответствующую социальную рекламу. 

Он прибудет в Свято-Николаевский храм в Сумах, где состоится освящение престола, Божественная литургия, проповедь Митрополита Епифания и награждение строителей храма и выдающихся деятелей Сумщины. После чего он даст пресс-конференцию.

Также пройдут официальные встречи Епифания с руководством области, депутатами, возложение цветов к Мемориалу погибшим Героям АТО на Аллее Славы.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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