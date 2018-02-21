В Сумы собирается Епифаний

Об этом стало известно во время заседания исполнительного комитета Сумского горсовета. По этому поводу планируется несколько бигбордов отдать под соответствующую социальную рекламу.
Он прибудет в Свято-Николаевский храм в Сумах, где состоится освящение престола, Божественная литургия, проповедь Митрополита Епифания и награждение строителей храма и выдающихся деятелей Сумщины. После чего он даст пресс-конференцию.
Также пройдут официальные встречи Епифания с руководством области, депутатами, возложение цветов к Мемориалу погибшим Героям АТО на Аллее Славы.
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