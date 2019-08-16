«Альянс» примет одного из лидеров В Сумах пройдет матч между липоводолинским «Альянсом» и криворожским «Горняком».

Игра 9-го тура чемпионата Украины среди команд второй лиги пройдет на стадионе «Юбилейный» 14 сентября. Начало в 17:00. После 8 туров у «Альянса» 14 очков и четвертое место в турнирной таблице. «Горняк» с 16 очками на втором месте.