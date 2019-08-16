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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:43283

В Курском микрорайоне и не только отключили воду

Сумское КП «Горводоканал» сообщает об отключениb воды 10 сентября.

В связи с аварией на водопроводной сети диаметром 300 мм по улице Ковпака, 63 сегодня, 10 сентября, в 9:15 прекращено водоснабжение домов №№ 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77а, 77б, 79, 81а, 81в, 85, 87, 89, 81 по улице Ковпака и домов №№ 43а, 43б по улице Романа Атаманюка.

Также для проведения ремонтных работ на водопроводной сети диаметром 50 мм по улице Ивана Кавалеридзе, 13 в 10:35 прекращено водоснабжение домов №№ 13, 15, 17, 76 по улице Ивана Кавалеридзе и домов №№ 30, 32 по улице Нахимова.

После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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