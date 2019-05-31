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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Праздники кончились: на Соборной снимают зонтики

Сегодня, 10 сентября, в Сумах снова снимают аллею зонтиков над ул. Соборная.

фото Asia Andreevna

После окончания празднования Дня города сотрудники КП «Горсвет» снова сняли зонтики, размещенные над ул. Соборная.

Их повесили 22 августа пред Днем Независимости.

Напомним: первый раз зонтики повесили в прошлом году на День города. Однако не прошло и недели, как часть была повреждена ветром, и их сняли. Тогда на перформанс было потрачено 97 тыс. грн. Всего вешали 288 зонтов, последний раз их было меньше. В этом году это было уже третье пришествие зонтиков – первое было перед Днем защиты детей, затем их закрыли, не снимая, открыли перед Троицей, а перед Днем Конституции и Днем молодежи неожиданно сняли. Прогнозировался сильный ветер, поэтому решили не рисковать. Как сообщали в мэрии, планировалось усовершенствование крепления зонтиков.

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