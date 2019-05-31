Праздники кончились: на Соборной снимают зонтики

После окончания празднования Дня города сотрудники КП «Горсвет» снова сняли зонтики, размещенные над ул. Соборная.
Их повесили 22 августа пред Днем Независимости.
Напомним: первый раз зонтики повесили в прошлом году на День города. Однако не прошло и недели, как часть была повреждена ветром, и их сняли. Тогда на перформанс было потрачено 97 тыс. грн. Всего вешали 288 зонтов, последний раз их было меньше. В этом году это было уже третье пришествие зонтиков – первое было перед Днем защиты детей, затем их закрыли, не снимая, открыли перед Троицей, а перед Днем Конституции и Днем молодежи неожиданно сняли. Прогнозировался сильный ветер, поэтому решили не рисковать. Как сообщали в мэрии, планировалось усовершенствование крепления зонтиков.
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