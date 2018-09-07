Сумчан запрошують на «SumyRockFest» 14 вересня на у Сумах пройде другий щорічний музичний фестиваль «SumyRockFest».

За словами організаторів, поставлена амбітна ціль проводити щороку у Сумах рок-фестиваль та розвивати його, починає поступово реалізовуватись:

«Наша головна мета – зробити Суми містом розвитку молодіжної рок-культури. Не дивлячись на різні перепони ми поставили собі амбітну ціль і дякуючи не байдужим до цієї ідеї людям, з роками ми будемо її досягати. Другий фестиваль відзначиться цікавими конкурсами, що пройдуть під егідою наших партнерів, якісним звуком та звичайно – гуртами, що гратимуть на сцені фестивалю», - зазначає організатор Володимир Луговий

Цьогоріч заявку на участь у фестивалі подали 37 команд з різних куточків України — Сумщини, Полтавщини, Києва, Чернігова, Чернівців, Харкова, Одеси, Івано-Франківська. З них оргкомітет відібрав 6 учасників, а саме:

- Auditoria (Київ)

- FROM INSIDE OUT (Кролевець)

- Lost Message (Суми)

- MiR-y-MiR (Суми)

- Blackstone Road (Чернігів)

- GrooveMen (Суми)

Головними критеріями відбору команд були: якість контенту та наявність мінімум 70% власного україномовного матеріалу. Крім того організатори зазначають, що випрацьовують власні тренди, завдяки яким хочуть зробити «Sumy Rock Fest» не схожим на інші типові фестивалі:

«Ми взяли за мету кожного року включати у список учасників мінімум один молодий гурт без досвіду виступів на великій сцені та потужного хедлайнера. Також саме наш фестиваль може похизуватись якісною відеозйомкою виступів та трансляцією наживо на популярних ресурсах. Це додаткове заохочення для гуртів, стимул і можливість «попрацювати» не тільки на глядача, а ще і на камеру. Також ми намагаємось дбати про контент, що звучить на сцені фестивалю – як і того річ, ми прагнемо до розвитку саме української рок - музики» - підкреслив організатор Станіслав Янченко.

Крім драйвової рок-музики на території заходу можна буде взяти участь у конкурсах виграти призи від партнерів фестивалю, сфотографуватись у фотозоні.

Фестиваль стартує о 17:00 на Майдані Незалежності.

Вхід вільний.