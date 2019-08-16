Сегодня в Сумах играют на кубок Украины

На стадионе «Юбилейный» сойдутся ФК «LS Group» (Верхняя Сыворотка) и СК «Полтава». Начало в 16:00. Вход свободный.
Напомним: в первом матче полтавчане разгромили нашу команду 5:1.
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