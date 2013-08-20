В центре Сум вместо газона – пустыня На ул. Воскресенской, которая является пешеходной, на которой несколько ресторанов и гостиница, куда приезжают гости города, коммунальщики совсем не заботятся о газонах.

На фото, которое выложила в Фейсбуке сумчанка Эрика Шпанцева видно, что газон возле ресторана «Мимино» есть, он зеленый и ухоженный. Напротив же – выжженная пустыня.

Напомним: в ответе на петицию о засыхающих новых деревьях в городе мэр Сум Александр Лысенко пожаловался на недобор в бюджете, что не позволяет поливать зеленые насаждения. При этом в бюджете есть деньги на их посадку, а вот дальше, хоть трава не расти…