В центре Сум вместо газона – пустыня

На фото, которое выложила в Фейсбуке сумчанка Эрика Шпанцева видно, что газон возле ресторана «Мимино» есть, он зеленый и ухоженный. Напротив же – выжженная пустыня.
Напомним: в ответе на петицию о засыхающих новых деревьях в городе мэр Сум Александр Лысенко пожаловался на недобор в бюджете, что не позволяет поливать зеленые насаждения. При этом в бюджете есть деньги на их посадку, а вот дальше, хоть трава не расти…
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Восстановление газонов и других зеленых насаждений при ремонте дворов и дорог»....
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Восстановление газонов и других зеленых насаждений при ремонте дворов и дорог»....
Сумских автомобилистов штрафуют за парковку на газонах.... 2
Начало работы елочных базаров озаботило директора КП «Зеленстрой»....
Очередную партию газонной травы в рулонах начали укладывать у парка «Сказка».... 6