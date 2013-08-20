Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:38813

В центре Сум вместо газона – пустыня

На ул. Воскресенской, которая является пешеходной, на которой несколько ресторанов и гостиница, куда приезжают гости города, коммунальщики совсем не заботятся о газонах.

Фото Эрики Шпанцевой

На фото, которое выложила в Фейсбуке сумчанка Эрика Шпанцева видно, что газон возле ресторана «Мимино» есть, он зеленый и ухоженный. Напротив же – выжженная пустыня.

Напомним: в ответе на петицию о засыхающих новых деревьях в городе мэр Сум Александр Лысенко пожаловался на недобор в бюджете, что не позволяет поливать зеленые насаждения. При этом в бюджете есть деньги на их посадку, а вот дальше, хоть трава не расти…

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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