Как сумские депутаты голосовали за законопроект об импичменте президента

Законопроект 1012 об импичменте авторства президента Владимира Зеленского поддержали 245 депутатов Верховной Рады: 244 – из "Слуги народа" и 1 – внефракционный. Не поддержали законопроект – 73, еще 55 – воздержались.
Из восьми депутатов от Сумщины шестеро были «за» - все нардепы от «Слуги народа», внефракционный Игорь Молоток воздержался, другой самовыдвиженец Андрей Деркач – не голосовал.
Согласно документу, импичмент будет внесудебным конституционным процессом. Импичмент может быть применен в случае совершения государственной измены или другого преступления. Импичмент будет регулироваться Конституцией Украины, регламентом Рады, этим и другими законами Украины.
Основанием для инициирования импичмента является письменное представление нардепов, подписанное большинством Рады. Эти подписи отзываются. Представление должно содержать правовое обоснование необходимости создания временной следственной комиссии.
Порядок объявления импичмента президенту Украины:
В случае, если Рада не поддержит процедуру импичмента президента, глава парламента объявляет о прекращении процедуры и полномочий временной следственной комиссии, а еще он от имени парламента просит прощения у президента.
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