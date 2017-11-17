Как сумские депутаты голосовали за законопроект об импичменте президента Верховная Рада 9-го созыва поддержали законопроект №1012 об импичменте президента в первом чтении.

Законопроект 1012 об импичменте авторства президента Владимира Зеленского поддержали 245 депутатов Верховной Рады: 244 – из "Слуги народа" и 1 – внефракционный. Не поддержали законопроект – 73, еще 55 – воздержались.

Из восьми депутатов от Сумщины шестеро были «за» - все нардепы от «Слуги народа», внефракционный Игорь Молоток воздержался, другой самовыдвиженец Андрей Деркач – не голосовал.

Согласно документу, импичмент будет внесудебным конституционным процессом. Импичмент может быть применен в случае совершения государственной измены или другого преступления. Импичмент будет регулироваться Конституцией Украины, регламентом Рады, этим и другими законами Украины.

Основанием для инициирования импичмента является письменное представление нардепов, подписанное большинством Рады. Эти подписи отзываются. Представление должно содержать правовое обоснование необходимости создания временной следственной комиссии.

Порядок объявления импичмента президенту Украины:

представление Верховной Рады о совершенном президентом преступлении; голосование Рады за объявление начала процедуры импичмента и создание временной комиссии (необходимо 300 +1 голос); формирование временной следственной комиссии; комиссия проводит расследование факта и обстоятельств преступления; следственная комиссия готовит и подает в Раду выводы и предложения относительно проведенного расследования; рассмотрение Радой выводов комиссии с участием президента, главы и судей КСУ, председателей ВСУ и ГПУ и уполномоченной ВРУ по правам человека; Рада голосует за представление выводов ВСК и результатов обсуждения в ВСУ и КСУ (голосование тайное, нужно 300 +1 голос); ВСУ и КСУ рассматривают представление Верховной Рады; Рада принимает решение об отстранении президента с поста (голосование тайное, нужно 338 и более голосов); президент теряет полномочия после объявления об этом главы парламента.

В случае, если Рада не поддержит процедуру импичмента президента, глава парламента объявляет о прекращении процедуры и полномочий временной следственной комиссии, а еще он от имени парламента просит прощения у президента.