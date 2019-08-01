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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:29267

В Сумах пройдет чемпионат области по боксу

13-15 сентября в Сумах пройдет чемпионат Сумщины по боксу.

Поединки между юношами 2006-2007 г.р. и юниорами 2004-2005 г.р. пройдут в спортзале стадиона «Авангард».

13 сентября турнир начнется в 15.00 с предварительных боев, 14 сентября продолжится полуфиналами с 11.00. 15 сентября финалы начнутся в 10.00.

Спорт Бокс

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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