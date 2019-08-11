Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:34279

Сегодня в Сумах стартует чемпионат области по боксу

13-15 сентября в Сумах пройдет чемпионат Сумщины по боксу.

Поединки между юношами 2006-2007 г.р. и юниорами 2004-2005 г.р. пройдут в спортзале стадиона «Авангард».

13 сентября турнир начнется в 15.00 с предварительных боев, 14 сентября продолжится полуфиналами с 11.00. 15 сентября финалы начнутся в 10.00.

Спорт Бокс

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10.09.2019 14:29

В Сумах пройдет чемпионат области по боксу

13-15 сентября в Сумах пройдет чемпионат Сумщины по боксу....

Иван Редкач пообещал нокаутировать легендарного американца
06.09.2019 11:25

Иван Редкач пообещал нокаутировать легендарного американца

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Тарас Шелестюк не собирается возвращаться в любительский бокс
15.08.2019 10:10

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11.08.2019 08:54

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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