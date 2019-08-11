Сегодня в Сумах стартует чемпионат области по боксу 13-15 сентября в Сумах пройдет чемпионат Сумщины по боксу.

Поединки между юношами 2006-2007 г.р. и юниорами 2004-2005 г.р. пройдут в спортзале стадиона «Авангард». 13 сентября турнир начнется в 15.00 с предварительных боев, 14 сентября продолжится полуфиналами с 11.00. 15 сентября финалы начнутся в 10.00.