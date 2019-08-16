Пограничники задержали двух жителей Сумщины, которые пытались незаконно попасть в Россию

Пограничный наряд, который нес службу в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Юнаковка», наблюдая за прилегающей местностью, заметил двух неизвестных лиц, которые двигались в направлении российско-украинской государственной границы. Немедленно на указанное направление выдвинулась группа реагирования, которая недалеко от госграницы задержали двух граждан Украины. Мужчины, которые не имели при себе никаких документов, удостоверяющих личность, пытались незаконно пересечь границу с территории Украины на территорию России в пешем порядке вне установленных пунктов пропуска.
Сейчас лица правонарушителей установлены, ими оказались 37- и 30-летний местные жители одного из населенных пунктов приграничья. За нарушение пограничного режима и за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на обоих мужчин составлены административные материалы по ст 202 и 204-1 КУоАП соответственно.
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