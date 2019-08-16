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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:41467

На Сумщине будут судить главного инженера за гибель главного механика

Ахтырской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении главного инженера предприятия, нарушившего требования законодательства об охране труда, повлекшем гибель человека.

Трагедия произошла 30 января 2019 года. Главный инженер, осуществляющий контроль за соблюдением правил и норм по охране труда, вместе с главным механиком этого предприятия выполняли работы по очистке навеса над лестницей в административное здание. Во время выполнения работ главный механик не удержался на навесе и упал с высоты 3,5 м на асфальтовое покрытие двора. От полученных повреждений 4 февраля 2019 года пострадавший скончался.

Согласно заключению судебной инженерно-технической экспертизы в области охраны труда и безопасности жизнедеятельности главный инженер предприятия нарушил ряд правил должностного инструкции частности не осуществил контроль за соблюдением правил и норм по охране труда работником, находящимся в его прямом подчинении. Поэтому бездействие главного инженера предприятия находится в причинной связи с получением телесных повреждений погибшим.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда, повлекшее гибель человека) УК Украины. За содеянное ему грозят исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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