На Сумщине распилили 900 тысяч на боеприпасах Сотрудниками управления защиты экономики в Сумской области Нацполиции при процессуальном руководстве военной прокуратуры Сумского гарнизона разоблачена противоправная деятельность директора государственного предприятия и директора общества с ограниченной ответственностью.

Оперативниками установлено, что в феврале 2019 года между Министерством обороны Украины и ГП «Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов» в лице директора данного предприятия заключен договор на поставку 600 единиц военных средств поражения стоимостью более 12 млн гривен на выполнение государственного оборонного заказа Министерства обороны Украина.

В свою очередь, директор ГП заключил договор с руководством общества с ограниченной ответственностью на производство данных деталей.

Согласно договорных условий ООО получило на собственными расчетные счета денежные средства от ГП «Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов». Однако, согласно акту проверки общества с ограниченной ответственностью по способности изготовления вышеуказанных деталей данное общество не в состоянии изготовить и поставить необходимый перечень деталей в соответствии с условиями вышеуказанного договора.

Таким образом, директор госпредприятия, злоупотребляя служебным положением, по предварительному сговору с руководителем ООО, совершили присвоение бюджетных средств Министерства обороны Украины на сумму свыше 900 тыс. гривен.

Сегодня, 10 сентября, директору общества с ограниченной ответственностью сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, вчера, 9 сентября, сообщено о подозрении по той же статье Уголовного кодекса Украины директору ГП.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба управления защиты экономики в Сумской области.