Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:46433

На Сумщине распилили 900 тысяч на боеприпасах

Сотрудниками управления защиты экономики в Сумской области Нацполиции при процессуальном руководстве военной прокуратуры Сумского гарнизона разоблачена противоправная деятельность директора государственного предприятия и директора общества с ограниченной ответственностью.

Оперативниками установлено, что в феврале 2019 года между Министерством обороны Украины и ГП «Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов» в лице директора данного предприятия заключен договор на поставку 600 единиц военных средств поражения стоимостью более 12 млн гривен на выполнение государственного оборонного заказа Министерства обороны Украина.

В свою очередь, директор ГП заключил договор с руководством общества с ограниченной ответственностью на производство данных деталей.

Согласно договорных условий ООО получило на собственными расчетные счета денежные средства от ГП «Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов». Однако, согласно акту проверки общества с ограниченной ответственностью по способности изготовления вышеуказанных деталей данное общество не в состоянии изготовить и поставить необходимый перечень деталей в соответствии с условиями вышеуказанного договора.

Таким образом, директор госпредприятия, злоупотребляя служебным положением, по предварительному сговору с руководителем ООО, совершили присвоение бюджетных средств Министерства обороны Украины на сумму свыше 900 тыс. гривен.

Сегодня, 10 сентября, директору общества с ограниченной ответственностью сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, вчера, 9 сентября, сообщено о подозрении по той же статье Уголовного кодекса Украины директору ГП.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба управления защиты экономики в Сумской области.

Право Присвоение средств Укроборонпром

По тематике

28.08.2019 18:52

ГБР провело обыски в Шостке из-за присвоения средств в институте «Укроборонпрома»

Вчерашние обыски в Государственном научно-исследовательском институте химических продуктов в Шостке проводились в рамках уголовного производства по факту присвоения имущества путем...

27.08.2019 16:19

В Шостке проходят обыски в институте «Укроборонпрома»

Сегодня, 27 августа, проходят обыски в Государственном научно-исследовательском институте химических продуктов, который входит в состав ГК «Укроборонпром»....

На Сумщине будут судить прораба, который присвоил почти полмиллиона гривен на ремонте моста
01.08.2019 12:25

На Сумщине будут судить прораба, который присвоил почти полмиллиона гривен на ремонте моста

Тростянецким отделом Ахтырской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении прораба ООО, который, злоупотребляя своим служебным...

26.07.2019 10:52

На Сумщине будут судить инженера, из-за которого за ремонт клуба и ДК переплатили 360 тысяч

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении инженера по техническому надзору, из-за служебной халатности которого...

08.07.2019 13:52

На Сумщине украли деньги на ремонте клуба и дома культуры

На Сумщине будут судить директора ООО, который присвоил более 360 тыс. грн, выделенных ОТГ на ремонт клуба и дома культуры....

Новости

В Сумах третий год нет денег на освещение территории школы
Сегодня 17:53
В Сумах дорисовали новый мурал
Сегодня 17:40
В Сумах разыграли кубок области по стритболу
Сегодня 17:26
В Роменскую колонию передали перец, фаршированный наркотиками
Сегодня 17:10
В Сумах закрыли сезон пляжники
Сегодня 17:09
В Сумах копы задержали изобретательного наркомана
Сегодня 16:36
Пограничники задержали двух жителей Сумщины, которые пытались незаконно попасть в Россию
Сегодня 16:30
На Сумщине проводник пытался незаконно ввезти изделия из натурального меха
Сегодня 16:11
В Сумах спасатели оказали помощь пожилой женщине
Сегодня 15:54
На Сумщине распилили 900 тысяч на боеприпасах
Сегодня 15:46
На Сумщине будут судить главного инженера за гибель главного механика
Сегодня 15:41
В Конотопе провели соревнования по авиамодельному спорту
Сегодня 15:10
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.