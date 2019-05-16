Вводяться нові рахунки для сплати податків та зборів

Про це повідомляє Державна казначейська служба України.

Нові рахунки для обліку доходів державного бюджету та доходів місцевого бюджету від платників Сумської області вводяться з 1 жовтня. Протягом місяця вони діятимуть у рамках перехідного періоду. А вже з 1 листопада запрацюють у постійному режимі.

Державна казначейська служба закликає юридичних та фізичних осіб бути уважними при сплаті податків та зборів.

Нагадаємо, що оновлення рахунків здійснено на виконання пункту 3 постанови Правління Національного банку України від 28.12.2018 № 162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунка (IBAN) в Україні».

Реквізити рахунків для обліку доходів державного бюджету Сумська область (з 01.10.2019).

Реквізити рахунків для обліку доходів місцевого бюджету Сумська область (з 01.10.2019).