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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:35303

Вводяться нові рахунки для сплати податків та зборів

З 1 жовтня вводяться нові рахунки для сплати податків та зборів.

Про це повідомляє Державна казначейська служба України.

Нові рахунки для обліку доходів державного бюджету та доходів місцевого бюджету від платників Сумської області вводяться з 1 жовтня. Протягом місяця вони діятимуть у рамках перехідного періоду. А вже з 1 листопада запрацюють у постійному режимі.

Державна казначейська служба закликає юридичних та фізичних осіб бути уважними при сплаті податків та зборів.

Нагадаємо, що оновлення рахунків здійснено на виконання пункту 3 постанови Правління Національного банку України від 28.12.2018 № 162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунка (IBAN) в Україні».

Реквізити рахунків для обліку доходів державного бюджету Сумська область (з 01.10.2019).

Реквізити рахунків для обліку доходів місцевого бюджету Сумська область (з 01.10.2019).

Общество Казначейство Налоги

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