На Сумщине проводник пытался незаконно ввезти изделия из натурального меха На железнодорожной станции «Хутор-Михайловский» во время проведения таможенного осмотра вагона-ресторана поезда сообщением «Москва-Кишинев» сумские таможенники обнаружили меховые изделия.

Проводник поезда «Москва-Кишинев», гражданин Молдовы пытался переместить через границу незадекларированные женские жилетки из натурального меха в количестве 9 штук общей стоимостью около 36 000 гривен. Товар был тщательно скрыт от таможенного контроля в межпотолочном пространстве кухни вагона ресторана.

На нарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины «Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля»

Сейчас товар изъят для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.