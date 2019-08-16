В Сумах третий год нет денег на освещение территории школы Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Освещение школы № 1 им. В. Стрельченко».

«Ранее была создана петиция по данной проблеме https://e-dem.in.ua/sumy/Petition/View/973.

Ответ: «Бюджет города на 2017 год был исчерпан, поэтому не было возможности профинансировать данный вид работ.

Управлением образования и науки Сумского городского совета совместно с КП «Горсвет» повторно будет направлено обращение в комиссию по итогам выполнения доходной части городского бюджета за I квартал 2018 года.

Сегодня уже 2019 год, а проблема относительно освещения школы не решена. Когда КП «Горсвет» сделает подключение света к электрическим столбам, когда Сумской городской совет выделит на это средства???», - спрашивал автор петици Волощенко Юрий Александрович.

Ответ на электронную петицию уже традиционный в стиле «Денег нет, но вы дежитесь»:

«Сообщаем, что из-за недостаточного финансирования работ по текущему ремонту и содержанию электросетей внешнего освещения в 2019 году КП «Горсвет» работает только по устранению повреждений на сетях, а устройство новых сетей в текущем году не предусмотрено.

В соответствии с п. 5 ст. 22 Бюджетного кодекса департамент инфраструктуры города Сумского городского совета, как главный распорядитель бюджетных средств по данному вопросу, осуществляет управление бюджетными средствами в пределах установленных ему бюджетных назначений, обеспечивая их эффективное, результативное и целевое использование.

По состоянию на август 2019 года остатки свободных средств на выполнение данных работ отсутствуют.

При наличии экономии средств после проведения работ по ремонту объектов коммунального хозяйства и благоустройства, предусмотренных планом финансирования на текущий год или в случае выделения дополнительных средств на проведение освещения по городу Сумы, департаментом будет учтено Ваше предложение по освещению школы №1 им. В. Стрельченко.

В случае недостаточного финансирования в текущем году при формировании проекта городского бюджета на 2020 год и прогноза городского бюджета на 2021-2022 годы департаментом инфраструктуры города будет подготовлено и направлено предложение профильной депутатской комиссии о внесении этого объекта в титульный список на 2020 год».