В Сумах копы задержали изобретательного наркомана Во время патрулирования города инспекторы довольно часто обнаруживают наркотические вещества.

Граждане пытаются спрятать их в самых разных местах. Последний тайник удивил даже самых патрульных.

Во время патрулирования улицы Данилы Галицкого, стражи порядка увидели мужчину, который нарушал общественный порядок и имел признаки опьянения. Установив личность 45-летнего сумчанина, инспекторы выяснили, что он неоднократно попадал в поле зрения полицейских за хранение наркотических веществ. Во время проведения поверхностной проверки стражи порядка не нашли ничего у гражданина. Однако патрульные обратили внимание на палку, которую мужчина крепко сжимал в руках и почему-то постоянно отводил назад, будто бы пытался скрыть. Причина выяснилась, когда патрульные посмотрели на палку, ведь в ней было отверстие, в котором гражданин прятал запаянный шприц с прозрачным веществом, вероятно, наркотического происхождения.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.