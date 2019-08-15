В Сумах создали еще одну проверяющую комиссию Исполнительный комитет создал комиссию по вопросам надлежащего функционирования учебных заведений города.

Задачами комиссии является рассмотрение ряда вопросов в области образования; проверка организации питания детей, безопасности и качества продукции в учебных заведениях, в том числе условий хранения продукции; проверка полноты поступлений от платы за услуги, предоставляемые бюджетными учреждениями согласно законодательству, и из других источников собственных поступлений бюджетного учреждения (в том числе благотворительных взносов, грантов и подарков), взятие бюджетных обязательств и расходования бюджетных средств учебными заведениями; проверка эффективности внедрения мероприятий по энергосбережению в учреждениях образования; проверка соответствия обустройства и проведения капитальных ремонтов помещений учреждений образования действующим нормативно-правовым актам Украины; проверка соответствия обустройства помещений системами видеонаблюдения и подключения их к общей системе видеонаблюдения в школах.

Проверять, как функционируют учебные заведения города, будет профильный заместитель городского головы Вера Мотречко, руководство и специалисты управления образования, отдела организационно-кадровой работы, управления госпродпотребслужбы в г. Сумы, Сумской областной государственной лаборатории госпродпотребслужбы, отдела по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы, отдела безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Сумского городского управления Главного управления (по согласию) в Сумской области, управления капитального строительства и дорожного хозяйства.