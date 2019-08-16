В Сумах закрыли сезон пляжники

У мужчин и у женщин было по 7 пар. У мужчин победителями стали Максим Гладун и Игорь Коренев, обыгравшие в финале Игоря Скрынника и Дениса Подойницына.
У женщин чемпионками стали сестры Дарья Ковалева и Катя Удовенко, которые были сильнее Влады Фенько и Кристины Резниковой.
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