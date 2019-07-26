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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:26154

В Сумах разыграли кубок области по стритболу

Финал открытого Кубка Сумской области по стритболу прошел 7 сентября в рамках Sumy Extreme Style.

На парковке возле ТРЦ «Мануфактура» соревновались два десятка команд в трех категориях: женщины, мужчины и юноши до 18 лет.

Кроме сумчан, побороться за медали приехали баскетболисты из Киева, Нежина, Ромен и Путивля.

В мужском турнире среди 12 команд сильнейшей оказалась «Желейный человек» (Киев), на 2-м месте - БК «Нежин», сумчане из «Бакарди» завоевали бронзу.

У юношей чемпионами стали «Сверху» (Путивль), второе место у «Кротов» (Путивль), третье - «Козаки» (Ромны).

В женской части соревнований выиграли сумские «Девушки» (Сумы), которые в финале переиграли «Солянку» (Сумы - Путивль).

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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