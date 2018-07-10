В Сумах дорисовали новый мурал Мурал «Текучесть времени» на стене дома по ул. Воскресенская, 16 наконец дорисован.

На нем сумской художник Егор Авдеенко нарисовал портрет Сальвадора Дали, а также текущие часы и кузнечика. Работал над муралом художник почти две недели. Посмотреть мурал можно со стороны пер. 9 Мая.

Егор Авдеенко известен сумчанам по другим своим работам - Мона Лиза, портрет Герасима Кондратьева и др., которые он рисовал вместе с Романом Линником.