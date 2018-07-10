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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:40207

В Сумах дорисовали новый мурал

Мурал «Текучесть времени» на стене дома по ул. Воскресенская, 16 наконец дорисован.

Фото Эрики Шпанцевой

На нем сумской художник Егор Авдеенко нарисовал портрет Сальвадора Дали, а также текущие часы и кузнечика. Работал над муралом художник почти две недели. Посмотреть мурал можно со стороны пер. 9 Мая.

Егор Авдеенко известен сумчанам по другим своим работам - Мона Лиза, портрет Герасима Кондратьева и др., которые он рисовал вместе с Романом Линником.

Общество Егор Авдеенко Мурал Сальвадор Дали

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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