В Сумах дорисовали новый мурал

На нем сумской художник Егор Авдеенко нарисовал портрет Сальвадора Дали, а также текущие часы и кузнечика. Работал над муралом художник почти две недели. Посмотреть мурал можно со стороны пер. 9 Мая.
Егор Авдеенко известен сумчанам по другим своим работам - Мона Лиза, портрет Герасима Кондратьева и др., которые он рисовал вместе с Романом Линником.
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