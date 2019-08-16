На Сумщине 9 часов тушили возгорание сухой растительности

В частности, в 8:10, вблизи села Жолодки, что на Конотопщине, загорелись остатки сухой растительности на площади до 1,5 га. Преодолев расстояние в 22 км, из районного центра прибыло отделение дежурного караула 12-й Государственной пожарно-спасательной части. В 10:10 спасателям удалось локализовать данное возгорание, о17: 00 пожар был ликвидирован.
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10 сентября, в 14:20 к спасателям поступило сообщение, что по ул. О. Кошевого в пгт Недригайлов горит гараж....
В течение 10 сентября к спасателям неоднократно поступали сообщения о возгорании хозяйственных сооружений....
10 сентября в 13:01 к спасателям поступило сообщение, что по ул. Кожедуба в с. Ображеевка Шосткинского района загорелась тюкованная солома...