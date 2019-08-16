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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:38397

На Сумщине 9 часов тушили возгорание сухой растительности

В течение 10 сентября на территории Сумской области спасатели ликвидировали возгорание сухой растительности, которые возникали в Конотопcком, Краснопольском районах, а также в Белополье. Площадь, охваченная огнем при данных пожарах, составляет около 4 га.

В частности, в 8:10, вблизи села Жолодки, что на Конотопщине, загорелись остатки сухой растительности на площади до 1,5 га. Преодолев расстояние в 22 км, из районного центра прибыло отделение дежурного караула 12-й Государственной пожарно-спасательной части. В 10:10 спасателям удалось локализовать данное возгорание, о17: 00 пожар был ликвидирован.

Общество Пожар Сухостой

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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