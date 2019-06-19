У Сумах презентували фільм, присвячений Герою України полковнику СБУ Олександру Аніщенку (відео)

На прем’єрному показі були присутні батьки Олександра Аніщенка, дружина, товариші по службі, друзі головного героя фільму, учасники Антитерористичної операції з родинами, вчителі, депутати місцевого самоврядування різних рівнів, небайдужі жителі міста. Головна увага була прикута до дітей – учасників творчого колективу, які писали легенду, ілюстрували її та виконали ролі у фільмі, повідомляє пресцентр СБ України.

Людмила Говійна, керівник творчого проєкту, який триває вже два навчальні роки, розповіла, що у 2017 році школярі долучилися до створення сучасного українського епосу про легендарних захисників рідної землі. Вони разом написали першу сучасну сумську легенду, а потім самі проілюстрували книгу «Олександр Заступник Сумський», за якою і зняли фільм.

П’ятдесят дітей долучилися до творчого проєкту, поєднавши у ньому щире дитяче прагнення до миру, роздуми про цінність людського життя, любов до рідної Сумщини та відповідальність за долю України. Фільм побудовано на поєднанні розповідей дітей і документальних кадрів, що відображають бойові події 2014 року в районі проведення АТО.

Після перегляду стрічки батьки Олександра – Григорій Миколайович та Зінаїда Миколаївна, а також представник обласного підрозділу СБУ звернулися до дітей, які були присутні в залі, зі словами вдячності за те, що світла пам'ять про Олександра Аніщенка живе і буде жити у добрих справах та починаннях, нових творчих проєктах, адже «легенди не вмирають – вони живуть вічно». Дорослі закликали дітей завжди пам’ятати про те, яку велику ціну сплатила і платить Україна та її народ за можливість жити, навчатись, працювати під мирним небом.

«Україна - це рідний край, в якому ти живеш, в якому ти народився. Якщо ти любиш свою країну, ти допоможеш їй, не кинеш у війні і не даси їй загинути…», ‒ так написала про любов до Батьківщини юна авторка книги-легенди «Олександр Заступник Сумський» Валерія Теплухіна.