На Сумщине, ликвидируя возгорание сена, пожарные спасли жилой дом

На место происшествия выехало отделение дежурного караула 4-й государственной пожарно-спасательной части.
По предварительным данным, один из свидетелей возгорания до прибытия пожарных пытался самостоятельно потушить пожар, мужчина 2000 г.р. получил ожоги лица, обеих кистей рук и стоп. Травмированного госпитализировали в хирургическое отделение Шосткинской ЦРБ. Спасателям удалось локализовать пожар в 13:18, ликвидировать в 13:35 и не допустить переброски пламени на жилой дом.
Всего на месте происшествия работало 5 человек личного состава и одна единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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