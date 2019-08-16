На Сумщине, ликвидируя возгорание сена, пожарные спасли жилой дом 10 сентября в 13:01 к спасателям поступило сообщение, что по ул. Кожедуба в с. Ображеевка Шосткинского района загорелась тюкованная солома на территории частного домовладения.

На место происшествия выехало отделение дежурного караула 4-й государственной пожарно-спасательной части.

По предварительным данным, один из свидетелей возгорания до прибытия пожарных пытался самостоятельно потушить пожар, мужчина 2000 г.р. получил ожоги лица, обеих кистей рук и стоп. Травмированного госпитализировали в хирургическое отделение Шосткинской ЦРБ. Спасателям удалось локализовать пожар в 13:18, ликвидировать в 13:35 и не допустить переброски пламени на жилой дом.

Всего на месте происшествия работало 5 человек личного состава и одна единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.