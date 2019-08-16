Спасатели Сумщины трижды ликвидировали возгорание хозяйственных сооружений

Данные пожары были зафиксированы в пгт Краснополье, Шосткинском районе и г. Середина-Буда.
В частности, в 14:06 по ул. Жаботинского в пгт Краснополье загорелась деревянная хозяйственная постройка. Существовала угроза перекидывания огня на рядом расположенный жилой дом. Отделению дежурного караула 11-й государственной пожарно-спасательной части, удалось локализовать пожар в 14:45, ликвидировать в 15:29 и не допустить распространения пламени на дом хозяев, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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